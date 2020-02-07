В Белгороде расцвели тюльпаны

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:43:22+03:00

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На кафедре биологии исследуют условия раннего цветения луковичных. И для ее представителей происходящее вовсе не является чудом: здесь зимой зацветают пролеска сибирская, сортовые тюльпаны, тюльпан превосходный, тюльпан туркестанский, мускари армянский.

Биологию процесса цветения активно изучает студенческая команда под руководством доцента кафедры биологии Татьяны Глубшевой.

Исследования тюльпанов проводит настоящий международный консилиум – команда студентов и магистрантов из России, Вьетнама и Узбекистана. Как они рассказывают, не каждая луковица годится для выгонки. Выбор сорта для данного процесса связан с предстоящим 75-летием Великой Победы. В частности, ярко-красный сорт «Парад», созданный голландцами в 1951 году, который традиционно цветет в саду на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU