Private Banking ВТБ – лауреат премии Euromoney

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:58:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению капиталом и банковскому обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей. Классические банковские услуги с индивидуальными условиями, широкий выбор инвестиционных стратегий и персональное консультирование, услуги Family Office – юридическое и налоговое сопровождение, стратегии преемственности активов, альтернативные инвестиции и lifestyle менеджмент.

Сегодня эти услуги представлены в 26 городах России, планируется и дальнейшее расширение. В 2019 году Банк ВТБ (ПАО) создал современную экосистему для эффективного управления капиталом клиентов и решения смежных вопросов, расширил продуктовую матрицу и углубил экспертизу в целом ряде областей.

- Мы рады, что наши усилия и вклад в развитие рынка Private Banking получили столь высокую оценку международных независимых экспертов и коллег. Сегодня мы являемся лидером частного банковского обслуживания в России с долей рынка 30%. Оставаться номером один – как по качеству обслуживания клиентов, так и по доле рынка – наша стратегическая задача. Доверие клиентов всегда будет для нас высшей оценкой работы. А раз нам доверяет все больше и больше клиентов этого сегмента, значит мы на верном пути, – отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking.