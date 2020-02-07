2020-02-07T10:58:58+03:00
Экономика

Private Banking ВТБ – лауреат премии Euromoney

По результатам ежегодного исследования сервис признан лучшим в стране по части инвестиционного менеджмента
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Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению капиталом и банковскому обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей. Классические банковские услуги с индивидуальными условиями, широкий выбор инвестиционных стратегий и персональное консультирование, услуги Family Office – юридическое и налоговое сопровождение, стратегии преемственности активов, альтернативные инвестиции и lifestyle менеджмент.

Сегодня эти услуги представлены в 26 городах России, планируется и дальнейшее расширение. В 2019 году Банк ВТБ (ПАО) создал современную экосистему для эффективного управления капиталом клиентов и решения смежных вопросов, расширил продуктовую матрицу и углубил экспертизу в целом ряде областей.

- Мы рады, что наши усилия и вклад в развитие рынка Private Banking получили столь высокую оценку международных независимых экспертов и коллег. Сегодня мы являемся лидером частного банковского обслуживания в России с долей рынка 30%. Оставаться номером один – как по качеству обслуживания клиентов, так и по доле рынка – наша стратегическая задача. Доверие клиентов всегда будет для нас высшей оценкой работы. А раз нам доверяет все больше и больше клиентов этого сегмента, значит мы на верном пути, – отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking.

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