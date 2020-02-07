2020-02-07T10:34:38+03:00
Общество

Знать ПДД с пеленок научит Госавтоинспекция Алексеевского городского округа Белгородчины

Инспектор ГИБДД провела профилактическое мероприятие в детском саду №1
Ирина ТАРАСОВА
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Знать ПДД с пеленок научит Госавтоинспекция Алексеевского городского округа. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаЗнать ПДД с пеленок научит Госавтоинспекция Алексеевского городского округа. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Специалист ГИБДД провела профилактическое мероприятие в дошкольном учреждении «Детский сад № 1» Алексеевского городского округа. Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий с участием детей, юным пешеходам напомнили, как переходить проезжую часть и для чего нужны световозвращающие элементы.

Дети проявили интерес к теме встречи и даже организовали небольшой флешмоб. В конце мероприятия воспитанники призвали всех участников дорожного движения присоединиться к акции #Засветись. А там, гляди, и непутевых родителей заставят соблюдать ПДД,

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому городскому округу рекомендуют родителям контролировать ношение детьми световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года. Напомним, что пешеход со световозвращателем заметен в свете фар на расстоянии до 400 метров. Ношение световозвращаетеля снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6-8 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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