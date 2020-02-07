2020-02-07T15:31:31+03:00
Общество

На Белгородчине больше 10 лет действует программа по обеспечению жильем сирот

В Губкинском городском округе для них приобретаются только новые квартиры
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородчине больше 10 лет действует программа по обеспечению жильем сирот. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаНа Белгородчине больше 10 лет действует программа по обеспечению жильем сирот. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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Только за последние три года в Губкинском городском округе благоустроенное жилье получили более 50 молодых людей. В этом округе для детей-сирот приобретаются только новые квартиры. В целом программа по обеспечению жильем сирот действует в Белгородской области свыше 10 лет.

В 2020 году Правительством Белгородской области выделена субвенция из областного бюджета на приобретение 18 квартир для детей-сирот, а это значит, что до конца этого года еще 18 молодых людей отпразднуют новоселье. Вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всегда актуален. Эта категория детей нуждается в особой помощи со стороны государства из-за их незащищенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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