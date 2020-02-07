2020-02-07T17:48:07+03:00
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Съемочная группа Министерства культуры запечатлела старейшую старооскольскую библиотеку Белгородчины

Эта модельная библиотека 117 лет встречает читателей
Ирина ТАРАСОВА
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Съемочная группа Министерства культуры сняла Старооскольскую библиотеку Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городскогоокругаСъемочная группа Министерства культуры сняла Старооскольскую библиотеку Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городскогоокруга
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Съемочная группа Министерства культуры РФ сняла информационный ролик о старооскольской библиотеке. В ролике будут показаны все аспекты работы библиотеки, ее функциональность, мобильность, а также новые формы работы. Эта старейшая библиотека округа 117 лет встречает гостей.

Сегодня в библиотеке проводятся образовательные, культурные и развлекательные мероприятия, семинары, творческие мастер-классы и увлекательные лектории. Кроме того, здесь можно погрузиться в мир своих увлечений в хоббипространстве, поиграть в настольные игры или посмотреть фильмы.

В 2019 году, став победителем конкурса национального проекта «Культура», библиотека получила возможность кардинально измениться. Благодаря гранту проведен ремонт здания, приобретено библиотечное оборудование, пополнен книжный фонд, библиотека обустроена изнутри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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