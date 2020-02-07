Житель Алексеевки Белгородской области лишил жизни собутыльника

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:07:34+03:00

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Разборки между приятелями-собутыльниками в Алексеевке Белгородской области закончились смертью одного из них. Подозреваемый в нанесении смертельного ранения объясняет свой поступок тем, что вступился за мать.

Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело. Причиной стало тело мужчины с признаками насильственной смерти, обнаруженное на лестничной площадке дома по улице Никольской. В происшествии усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как установило следствие, к убийству причастен 23-летний житель этого дома. 31 января 2020 года хозяйка вместе с сыном и близким приятелем проводили весьма приятно время, распивая спиртное. Когда женщина ушла спать, ее сын набросился на собутыльника, поскольку тот нелицеприятно высказался в адрес матери. Молодой мужчина сломал гостю шейные позвонки, отчего тот скончался на месте.

Утром сын и мать попытались вынести тело из квартиры, но соседка их заметила и вызвала полицию. Подозреваемому предъявлено подозрение в убийстве. Следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU