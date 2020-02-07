2020-02-07T09:07:34+03:00
Происшествия

Житель Алексеевки Белгородской области лишил жизни собутыльника

Молодой мужчина объясняет, что заступился за честь матери
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Молодой житель Алексеевки лишил жизни собутыльника.Молодой житель Алексеевки лишил жизни собутыльника.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Разборки между приятелями-собутыльниками в Алексеевке Белгородской области закончились смертью одного из них. Подозреваемый в нанесении смертельного ранения объясняет свой поступок тем, что вступился за мать.

Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело. Причиной стало тело мужчины с признаками насильственной смерти, обнаруженное на лестничной площадке дома по улице Никольской. В происшествии усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как установило следствие, к убийству причастен 23-летний житель этого дома. 31 января 2020 года хозяйка вместе с сыном и близким приятелем проводили весьма приятно время, распивая спиртное. Когда женщина ушла спать, ее сын набросился на собутыльника, поскольку тот нелицеприятно высказался в адрес матери. Молодой мужчина сломал гостю шейные позвонки, отчего тот скончался на месте.

Утром сын и мать попытались вынести тело из квартиры, но соседка их заметила и вызвала полицию. Подозреваемому предъявлено подозрение в убийстве. Следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Private Banking ВТБ – лауреат премии Euromoney
Знать ПДД с пеленок научит Госавтоинспекция Алексеевского городского округа Белгородчины
Житель Алексеевки Белгородской области лишил жизни собутыльника
Белгородец убил бывшую жену из ревности
Белгородские силовики предотвратили сбыт контрафактных алкоголя и сигарет
Белгородцы принесли цветы к памятнику танкисту Андрею Попову
На Белгородскую область надвигаются морозы и снег
В Белгороде при ДТП один из автомобилей вылетел на пешеходов
В Белгороде стартовал 31-й региональный конкурс «Учитель года-2020»
ВТБ запустил приложение «Консьерж»
C нерадивого папаши белгородские приставы взыскали крупный долг по алиментам
В Белгороде девушка упала с многоэтажки
Тимуровцы из Нового Оскола, которым хорошо за 50, победили в грантовом конкурсе
В Белгородской области мужчина скончался от потери крови, пока вызывали скорую
Куряне приезжали на Белгородчину поучиться опыту у земского доктора
В Бирюче на Белгородчине прошел фестиваль «Афганский ветер»
Не оплаченный вовремя штраф обернулся для белгородца суровым наказанием