2020-02-06T18:50:46+03:00
Происшествия

Белгородец убил бывшую жену из ревности

Подсудимому назначено 10 лет и 10 месяцев лишения свободы
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец убил бывшую жену из ревности.Белгородец убил бывшую жену из ревности.Фото: "КП" Архив
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49-летний белгородец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По версии следствия, убийство было совершено из ревности. Следственный отдел по Белгороду следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области собрал достаточно доказательств для вынесения приговора. Суд назначил 10 лет и 10 месяцев лишения свободы подсудимому. Отбывать наказание ему придется в колонии строгого режима.

Следствие установило, что ночью 9 сентября 2019 года подсудимый поджидал бывшую жена возле ее дома. Когда женщина появилась, он набросился на нее и нанес 13 ударов ножом в грудь. Услышавшие крики о помощи соседи вызвали скорую. Но утром женщина скончалась в больнице от полученных ран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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