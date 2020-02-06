Белгородские силовики предотвратили сбыт контрафактных алкоголя и сигарет
Подпольный склад сотрудники ФСБ и подразделения экономической безопасности УМВД региона обнаружили в городе Валуйки. В одном из гаражных массивов злоумышленники прятали контрафактную продукцию – алкоголь и сигареты. Всего было изъято больше 5500 бутылок горячительных напитков, 700 с лишним литров спиртосодержащей жидкости в канистрах и свыше 3000 пачек сигарет. По данным полиции, общая стоимость всего этого превышает 1 миллион рублей.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Как сообщил начальник следственного отдела ОМВД России по Валуйскому городскому округу Андрей Квачев, по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров, а также хранения с целью сбыта немаркированной продукции в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. За такое преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители работают над установлением злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU