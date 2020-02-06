Белгородские силовики предотвратили сбыт контрафактных алкоголя и сигарет

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:53:06+03:00

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Подпольный склад сотрудники ФСБ и подразделения экономической безопасности УМВД региона обнаружили в городе Валуйки. В одном из гаражных массивов злоумышленники прятали контрафактную продукцию – алкоголь и сигареты. Всего было изъято больше 5500 бутылок горячительных напитков, 700 с лишним литров спиртосодержащей жидкости в канистрах и свыше 3000 пачек сигарет. По данным полиции, общая стоимость всего этого превышает 1 миллион рублей.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщил начальник следственного отдела ОМВД России по Валуйскому городскому округу Андрей Квачев, по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров, а также хранения с целью сбыта немаркированной продукции в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. За такое преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители работают над установлением злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU