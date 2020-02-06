Белгородцы принесли цветы к памятнику танкисту Андрею Попову

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:30:18+03:00

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Накануне 77-й годовщины первого освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Белгороде прошел митинг. У памятника гвардии старшему лейтенанту Андрею Попову с цветами собрались ветераны, курсанты, представители общественности города. Выступающие отметили, что молодой танкист погиб не зря: память о нем и других воинах-освободителях жива. На митинге выступил председатель Совета ветеранов города Белгорода Дмитрий Чепелев и другие официальные лица.

Напомним, что 77 лет назад 9 февраля первым в оккупированный немцами Белгород вошел танковый взвод старшего лейтенанта Андрея Попова. Танк командира был подбит. 22-летний лейтенант успел выбраться из горящей машины, но был убит в перестрелке с врагом. Через несколько дней после его гибели командование попросило власти города переименовать улицу Юных пионеров в улицу Андрея Попова.

За мужество и отвагу, проявленные при взятии Белгорода, Андрей Попов был посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени, а его имя навечно занесено в списки 192-й танковой бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU