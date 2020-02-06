На Белгородскую область надвигаются морозы и снег

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:19:13+03:00

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Как сообщают белгородских синоптиков, на территории региона 7 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем местами пройдет небольшой снег. Ветер северной четверти 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 8-13º мороза, днем 3-8º мороза.

В Белгороде синоптики обещают ночью 8-10º мороза, днем 5-7º мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускайте перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. А выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети. И одевайтесь по погоде!

ИСТОЧНИК KP.RU