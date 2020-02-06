6 Февр. 2020 2020-02-06T15:43:11+03:00

В Белгороде при ДТП один из автомобилей вылетел на пешеходов. Фото 31.mchs.gov.ru,

К счастью, в это время на тротуаре никого из прохожих не было

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На перекрестке Гражданской проспект- улица Князя-Трубецкого во вторник, 5 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие, которое едва не привело к человеческим жертвам. Один из автомобилей от сильного удара вылетел прямо на пешеходный тротуар. По счастливой случайности в это время никого из пешеходов на нем не оказалось.

Столкнувшиеся автомобили «Тойота» и «Ссанг Йонг» получили значительные механические повреждения. На место ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области, были направлены сотрудники пожарно-спасательной части, ГИБДД и скорой помощи. При ДТП пострадал 50-летний водитель «Ссанг Йонг».

По предварительным данным, предполагаемым виновником происшествия стал 32-летний водитель «Тойоты», который не предоставил преимущество корейскому кроссоверу, движущемуся в направлении Харьковской горы.

ИСТОЧНИК KP.RU