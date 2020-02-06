2020-02-06T15:43:11+03:00
Происшествия

В Белгороде при ДТП один из автомобилей вылетел на пешеходов

К счастью, в это время на тротуаре никого из прохожих не было
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде при ДТП один из автомобилей вылетел на пешеходов. Фото 31.mchs.gov.ru,В Белгороде при ДТП один из автомобилей вылетел на пешеходов. Фото 31.mchs.gov.ru,
Изменить размер текста:

На перекрестке Гражданской проспект- улица Князя-Трубецкого во вторник, 5 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие, которое едва не привело к человеческим жертвам. Один из автомобилей от сильного удара вылетел прямо на пешеходный тротуар. По счастливой случайности в это время никого из пешеходов на нем не оказалось.

Столкнувшиеся автомобили «Тойота» и «Ссанг Йонг» получили значительные механические повреждения. На место ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области, были направлены сотрудники пожарно-спасательной части, ГИБДД и скорой помощи. При ДТП пострадал 50-летний водитель «Ссанг Йонг».

По предварительным данным, предполагаемым виновником происшествия стал 32-летний водитель «Тойоты», который не предоставил преимущество корейскому кроссоверу, движущемуся в направлении Харьковской горы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские силовики предотвратили сбыт контрафактных алкоголя и сигарет
Белгородцы принесли цветы к памятнику танкисту Андрею Попову
На Белгородскую область надвигаются морозы и снег
В Белгороде при ДТП один из автомобилей вылетел на пешеходов
В Белгороде стартовал 31-й региональный конкурс «Учитель года-2020»
ВТБ запустил приложение «Консьерж»
C нерадивого папаши белгородские приставы взыскали крупный долг по алиментам
В Белгороде девушка упала с многоэтажки
Тимуровцы из Нового Оскола, которым хорошо за 50, победили в грантовом конкурсе
В Белгородской области мужчина скончался от потери крови, пока вызывали скорую
Куряне приезжали на Белгородчину поучиться опыту у земского доктора
В Бирюче на Белгородчине прошел фестиваль «Афганский ветер»
Не оплаченный вовремя штраф обернулся для белгородца суровым наказанием