2020-02-06T13:04:24+03:00
Общество

ВТБ запустил приложение «Консьерж»

Личный помощник поможет клиентам сегмента «Привилегия» решить повседневные задачи любого уровня
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Пользователи могут делегировать специалистам свои повседневные небанковские вопросы, а также получать скидки и специальные условия в магазинах, ресторанах и аэропортах по всему миру. Проект реализован совместно с консьерж-службой Aspire Lifestyles и международной платежной системой Visa, и круглосуточно доступен пользователям в Apple store и Google play.

В онлайн-чате доступна консультация по широкому спектру вопросов: планирование путешествий, заказ столика в ресторане, выбор и доставка подарков, организация досуга для детей. В приложении собраны все актуальные предложения, как от самого консьержа, так и от Visa, что позволяет клиенту сэкономить свое время на поиск конкретной информации в интернете. Фильтрация по календарю, типу события и городу позволит подобрать подходящие место или услугу, а геолокация покажет все мероприятия в радиусе 30 км и построит на карте маршрут.

- Наша задача – предоставить состоятельным клиентам наиболее удобный и простой клиентский путь, как в продуктах банка, так и в сервисах наших партнеров. Новое приложение предоставляет им доступ ко всем услугам и сервисам максимально быстро и выгодно. В чате пользователи смогут мгновенно получить консультацию по интересующему их вопросу, а также организовать и запланировать актуальные досуговые мероприятия, – отметил Павел Кудрявцев, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

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