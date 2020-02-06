2020-02-06T12:35:33+03:00
Общество

C нерадивого папаши белгородские приставы взыскали крупный долг по алиментам

Долг в размере 118 тысяч списан с банковского счета
Ирина ТАРАСОВА
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C нерадивого папаши белгородские приставы взыскали крупный долг по алиментам.C нерадивого папаши белгородские приставы взыскали крупный долг по алиментам.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы взыскали с нерадивого папаши,118 тысяч рублей долга по алиментам. Задолженность по алиментам была списана с банковского счета белгородца и перечислена взыскательнице.

По решению суда белгородец должен ежемесячно выплачивать алименты в размере одной четвертой части всех видов заработка. Но должник официально нигде не работал, а самостоятельно денежные средства на содержание своей несовершеннолетней дочери не перечислял.

При этом неоднократные выезды по месту жительства белгородца-алиментщика результатов не дали. Со слов соседей, дома он появляется редко, предположительно работая вахтовым методом в Москве.

Тогда судебный пристав-исполнитель ограничил должника в праве на выезд за пределы страны. Направил запросы в кредитные организации и, получив ответы, установил его расчетные счета. С этих счетом и был списан долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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