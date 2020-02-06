В Белгороде девушка упала с многоэтажки

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:50:50+03:00

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Вечером 5 февраля в следственный отдел по Белгороду Следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области поступило сообщение, что у дома №16 по улице Щорса областного центра обнаружено тело молодой девушки. Травмы, которые были на теле, характерны для падения с высоты. Со слов очевидцев стало известно, что девушка выпада из окна общежития, на вид ей 23-25 лет.

Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщает, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр. Опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU