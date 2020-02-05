2020-02-05T20:32:15+03:00
Общество

В Белгородской области мужчина скончался от потери крови, пока вызывали скорую

По факту подозрительной смерти ведется следствие
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области мужчина скончался от потери крови, пока вызывали скорую.В Белгородской области мужчина скончался от потери крови, пока вызывали скорую.Фото: "КП" Архив
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В Бирюче Белгородской области в ночь с 31 января на 1 февраля разыгралась трагедия. Хозяин с гостем выпивали и играли в карты в комнате общежития. В ходе игры, как свидетельствуют предварительные данные следствия, гость ударил себя ножом в ногу. Хозяин вышел к соседке, чтобы вызвать скорую. Но когда он вернулся, 38-летний мужчина уже умер от массивной кровопотери.

Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены все обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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