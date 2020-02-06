2020-02-06T09:11:32+03:00
Общество

Тимуровцы из Нового Оскола, которым хорошо за 50, победили в грантовом конкурсе

Отряд тимуровцев объединяет 153 добровольца
Ирина ТАРАСОВА
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Тимуровцы из Нового Оскола, которым хорошо за 50, победили в грантовом конкурсе. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округаТимуровцы из Нового Оскола, которым хорошо за 50, победили в грантовом конкурсе. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа
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Экологический отряд «Серебряные экотимуровцы» был сформирован на базе Центра общественных организаций. В него вошли люди старшего поколения и имеющие ограниченные возможности здоровья. Отряд объединяет на сегодняшний день 153 добровольца.

Активисты экотимуровского движения приглашают всех желающих принять участие в мероприятиях по охране живой природы. Самым действенным механизмом просвещения и приобщения подростков к охране природы является живой пример: дети видят – дети повторяют, а общие совместные дела сплачивают поколения.

На общей встрече экотимуровцы разработали план мероприятий. Они также наметили главные направления работы: экологические, патриотические, событийные. В рамках реализации проекта будет организован фотоконкурс «Красота родного края», акции «Чистый двор», «Помощь зимующим птицам», «Сдай макулатуру — спаси дерево!», «Отход-доход», пройдет экологический месячник.

Проект «Серебряные экотимуровцы» Стал обладателем гранта Прекзидента РФ на развитие гражданского общества. Одной из главных его задач является формирование культуры ответственного отношения к экологии у подрастающего поколения на личном примере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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