2020-02-05T17:22:13+03:00
Общество

В Бирюче на Белгородчине прошел фестиваль «Афганский ветер»

Исполнители военно-патриотической песни выступили на сцене Центра культурного развития «Юбилейный»
Ирина ТАРАСОВА
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В Бирюче на Белгородчине прошел фестиваль «Афганский ветер». Фото пресс-службы администрации Красногвардейского районаВ Бирюче на Белгородчине прошел фестиваль «Афганский ветер». Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района
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В Бирюче Красногвардейского района прошел XVII районный фестиваль солдатской и военно-патриотической песни «Афганский ветер», посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Творческий конкурс объединил около 30 сольных исполнителей, ансамблей и дуэтов. Участники выступали в трех возрастных номинациях: 14-15 лет, 16-17 лет, от 18 лет и старше.

По итогам фестиваля жюри определило лучших в каждой номинации. Дипломы и памятные подарки победителям вручили начальник отдела по делам молодежи Лилия Стоцкая и председатель Красногвардейского местного отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Александр Зинковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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