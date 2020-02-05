Не оплаченный вовремя штраф обернулся для белгородца суровым наказанием

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:37:02+03:00

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Суд удовлетворил представление белгородского судебного пристава и заменил должнику неоплаченный вовремя уголовный штраф на 400 часов обязательных работ.

Накануне, жителя села Головино Белгородской области привлекли к уголовной ответственности за приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Судебный пристав предупредил молодого человека, что в случае неуплаты долга, штраф может быть заменен на более суровый вид наказания.

Но в установленный законом срок штраф не оплачен. И тогда пристав обратился в суд о замене наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU