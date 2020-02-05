2020-02-05T16:37:02+03:00
Общество

Не оплаченный вовремя штраф обернулся для белгородца суровым наказанием

Вместо его принудительной выплаты суд назначил обязательные работы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Не уплаченный вовремя долг обернулся для белгородца более суровым наказанием.Не уплаченный вовремя долг обернулся для белгородца более суровым наказанием.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Суд удовлетворил представление белгородского судебного пристава и заменил должнику неоплаченный вовремя уголовный штраф на 400 часов обязательных работ.

Накануне, жителя села Головино Белгородской области привлекли к уголовной ответственности за приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Судебный пристав предупредил молодого человека, что в случае неуплаты долга, штраф может быть заменен на более суровый вид наказания.

Но в установленный законом срок штраф не оплачен. И тогда пристав обратился в суд о замене наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куряне приезжали на Белгородчину поучиться опыту у земского доктора
В Бирюче на Белгородчине прошел фестиваль «Афганский ветер»
Не оплаченный вовремя штраф обернулся для белгородца суровым наказанием
Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами
60-летний белгородец будет отвечать за убийство 46-летней подруги
ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию
ЛГОК произвёл юбилейную тонну железорудного концентрата
В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
В «Родине» откроется персональная юбилейная выставка Интигама Акперова
В Белгороде сообщение о минировании автобуса не подтвердилось
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
В Алексеевке Белгородской области представитель Общественного совета при ОМВД побывал за решеткой
Театр Старого Оскола отметил День рождения премьерой спектакля
Выпускник НИУ «БелГУ», возглавляющий департамент Минэнерго, посетил Белгородский госуниверситет
Завтра белгородцев ожидает мокрый снег и ветер
В белгородской школе №35 прошел урок компьютерной грамотности для детей войны
Директор белгородского акционерного общества пыталась обмануть налоговиков на 5 миллионов рублей
Ботанический сад Белгородского университета пополнит коллекцию сирени
Экс-полицейскому грозит срок за пьяное ДТП со смертельным исходом
В Белгороде сменился руководитель «Белгорблагоустройства»
В Белгороде ко Дню Победы ветеранов наградят медалями и приведут в порядок памятники
Полиция сообщила, что найдена пропавшая в Белгороде 10-летняя девочка
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»