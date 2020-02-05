2020-02-05T12:52:09+03:00
Экономика

ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию

Цифровой формат подписания документов в первом квартале года станет доступен во всех точках продаж
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Банк первым из лидеров рынка переводит всю сеть (порядка 1,5 офисов) на безбумажную технологию. Сейчас она доступна в 476 офисах в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

За три месяца клиенты подписали по ней более 25 тысяч документов. Наиболее распространенными являются операции с картами (70%) и обслуживание текущих и накопительных счетов (20%). Далее следуют выдача кредитов наличными, кредитных карт, а также обслуживание дебетовых и кредитных карт.

К концу года долю цифровых операций планируется довести до 40%. В феврале клиенты смогут совершать операции по вкладам, до конца года появятся опции платежей и переводов, кассовые операции, оформление эскроу-счетов и обслуживание клиентов сегмента Прайм и Привилегия.

- Технология вдвое сокращает процесс подписания документов, снижает время на обслуживание клиентов и способствует улучшению экологической ситуации в нашей стране. Экономический эффект от ее внедрения к 2022 году может составить более 1,5 миллиарда рублей, - отметил Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

На сегодняшний день в банке обслуживается более 13,3 миллиона физлиц, только за 2019 год этот показатель увеличился на миллион человек, что стало историческим показателем для банка. При этом ВТБ второй год подряд показывает рекордные результаты на рынке по показателю удержания розничных клиентов (по данным компании Finalta).

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