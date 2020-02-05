60-летний белгородец будет отвечать за убийство 46-летней подруги

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:42:54+03:00

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Житель Чернянского района в течение 13 лет поддерживал близкие отношения с 46-летней подругой. Но когда женщина объявила о разрыве отношений, он выстрелил ей в грудь из ружья.

Во время следствия и суда было установлено, что когда женщина объявила о разрыве, мужчина не пожелал с этим смириться Сначала он несколько раз предлагал восстановить отношения, но каждый раз получал отказ.Трагедия разыгралась 3 октября 2019 года. Подсудимый зал, что сын подруги уехал в командировку, и пришел к ней в дом с оружием. В ходе выяснения отношений он выстрелил в женщину. Тело он завернул в постельное белье, вывез в лесопосадку около села, закопал и покинул Белгородскую область.

Сын погибшей, вернувшись из командировки, обнаружил в доме следы преступления и сообщил об отсутствии матери в правоохранительные органы. Злоумышленникам сотрудникам полиции удалось задержать в Крыму.

Собранные Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора обвиняемому. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU