ЛГОК произвёл юбилейную тонну железорудного концентрата

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:17:49+03:00

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Первая тонна этого продукта была получена в ноябре 1972 года, когда был введён в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс обогатительной фабрики. Тогда его мощность позволяла перерабатывать лишь 7,5 миллиона тонн руды в год.

- В наши дни благодаря пристальному вниманию компании «Металлоинвест» к системному обновлению, модернизации и капитальным ремонтам производственного оборудования, эффективность добычи и переработки на комбинате в несколько раз выше прежней, – прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Об этом свидетельствует и тот факт, что на производство 50 миллионов тонн концентрата нам потребовалась всего пара лет. О выпуске 700–миллионной тонны мы сообщили в 2017 году.

Сегодня Лебединский ГОК производит объём концентрата, который не только удовлетворяет высокий спрос отечественных и зарубежных потребителей на этот вид продукции, но и обеспечивает сырьём фабрику окомкования комбината. Главные конкурентные преимущества продукта – высокое качество и отсутствие вредных примесей.

Также, в январе лебединские обогатители отчитались о выпуске 15-миллионной тонны сушеного концентрата. Он выпускается с 2007 года ограниченными партиями до 2 миллионов тонн в год суммарно. Действующий участок по производству продукта позволяет комбинату выпускать обезвоженный концентрат, который в зимнее время не смерзается при транспортировке железнодорожным транспортом.