В Белгороде сообщение о минировании автобуса не подтвердилось

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:40:02+03:00

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Звонок о бомбе в автобусе в дежурную часть УВД по Белгороду поступил вечером 4 февраля. На место сразу же выехали экстренные службы города. Они оцепили его вблизи остановки «Мичурина», что на проспекте Богдана Хмельницкого. Проверка салона показала, что никаких опасных устройств и предметов в общественном транспорте нет. Вызов оказался ложным. Как сообoили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в настоящее время устанавливается личность злоумышленника, сделавшего заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU