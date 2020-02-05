В Алексеевке Белгородской области представитель Общественного совета при ОМВД побывал за решеткой
Представитель Общественного совета Сергей Маринин с проверкой посетил изолятор временного содержания ОМВД России по Алексеевскому городскому округу. Он ознакомился с условиями содержания в Изоляторе временного содержания и лично пообщался с задержанными. Жалоб в адрес общественника от них не поступило.
Сергей Петрович отметил, что в изоляторе соблюдены все санитарные нормы, в том числе каждый гражданин получает трехразовое питание и обеспечивается необходимыми средствами гигиены, а также в изоляторе присутствуют все медикаменты, необходимые для оказания первой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU