2020-02-05T10:57:11+03:00
Общество

В Алексеевке Белгородской области представитель Общественного совета при ОМВД побывал за решеткой

Жалоб от задержанных он не услышал
Ирина ТАРАСОВА
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В Алексеевке Белгородской области представитель Общественного совета при ОМВД проведал содержащихся в изоляторе. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВ Алексеевке Белгородской области представитель Общественного совета при ОМВД проведал содержащихся в изоляторе. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Представитель Общественного совета Сергей Маринин с проверкой посетил изолятор временного содержания ОМВД России по Алексеевскому городскому округу. Он ознакомился с условиями содержания в Изоляторе временного содержания и лично пообщался с задержанными. Жалоб в адрес общественника от них не поступило.

Сергей Петрович отметил, что в изоляторе соблюдены все санитарные нормы, в том числе каждый гражданин получает трехразовое питание и обеспечивается необходимыми средствами гигиены, а также в изоляторе присутствуют все медикаменты, необходимые для оказания первой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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