Театр Старого Оскола отметил День рождения премьерой спектакля
На его сцене сыграно более 5 тысяч спектаклей для 650 тысяч зрителей
Театр Старого Оскола отметил День рождения премьерой спектакля. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Старооскольский театр для детей и молодежи имени Равенских отметил свой День рождения премьерным спектаклем «Чичиков» по поэме Гоголя «Мертвые души». За 24 года на сцене театра сыграно более 5 тысяч спектаклей и около 650 тысяч зрителей смогли увидеть постановки.
Сейчас в репертуаре труппы театра 38 спектаклей, 11 из них рассчитаны на детскую аудиторию. С поздравлениями на сцене выступали почетные гости: первый заместитель главы администрации городского округа – руководитель аппарата Сергей Гричанюк, другие официальные лица.
ИСТОЧНИК KP.RU