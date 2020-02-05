Театр Старого Оскола отметил День рождения премьерой спектакля

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:10:08+03:00

На его сцене сыграно более 5 тысяч спектаклей для 650 тысяч зрителей

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Старооскольский театр для детей и молодежи имени Равенских отметил свой День рождения премьерным спектаклем «Чичиков» по поэме Гоголя «Мертвые души». За 24 года на сцене театра сыграно более 5 тысяч спектаклей и около 650 тысяч зрителей смогли увидеть постановки.

Сейчас в репертуаре труппы театра 38 спектаклей, 11 из них рассчитаны на детскую аудиторию. С поздравлениями на сцене выступали почетные гости: первый заместитель главы администрации городского округа – руководитель аппарата Сергей Гричанюк, другие официальные лица.

ИСТОЧНИК KP.RU