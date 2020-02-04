Выпускник НИУ «БелГУ», возглавляющий департамент Минэнерго, посетил Белгородский госуниверситет

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:07:59+03:00

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Получивший в январе этого года высокое кадровое назначение в федеральном ведомстве Министерства энергетики РФ Антон Семейкин посетил родной юридический институт НИУ «БелГУ». Во время визита директора департамента экономической безопасности в ТЭК Министерства энергетики Антона Семейкина была достигнута договоренность о проведении на базе НИУ «БелГУ» международной научно-практической конференции по энергетическому праву.

На встрече с директором юридического института, профессором Евгением Тонковым были обсуждены вопросы взаимодействия с юридическим институтом в рамках Ассоциации выпускников НИУ «БелГУ». Состоялся разговор о развитии практико-ориентированного обучения в юридическом институте. В частности, было высказано предложение о создании кафедры энергетического права. По мнению Антона Семейкина, специалисты по энергетическому праву сегодня востребованы во многих государственных структурах.

Антон Семейкин также подтвердил готовность своего участия в научно-практической конференции по энергетическому праву, поддержанной Минэнерго РФ, которая пройдет на базе НИУ «БелГУ» осенью этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU