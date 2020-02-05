2020-02-05T12:06:29+03:00
Общество

В «Родине» откроется персональная юбилейная выставка Интигама Акперова

Художник оформлял Всесоюзную выставку «О, спорт! Ты - мир!»
Ирина ТАРАСОВА
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В «Родине» откроется персональная юбилейная выставка Интигама Акперова. Фото пресс-службы выставочного зала "Родина"В «Родине» откроется персональная юбилейная выставка Интигама Акперова. Фото пресс-службы выставочного зала "Родина"
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В выставочном зале «Родина» 7 февраля откроется персональная юбилейная выставка художника Интигама Акперова, посвященная 65-летию со дня его рождения. Творческая биография художника весьма насыщенна. Он принимал участие в оформлении Всесоюзной художественной выставки «О, спорт! Ты - мир!» в рамках Спартакиады народов СССР (1979 г.). Работал в составе группы художников по художественному оформлению Москвы к Олимпиаде (1980 г.).

Интигам Акперов родился 19 июля 1954 году в Баку, жил в Москве. С Белгородской областью связан около двадцати лет – сейчас живет в Шебекино. Работал художником-сценографом в Бакинском театре музыкальной комедии, преподавал в Бакинском государственном художественном училище историю и теорию искусств, рисунок, живопись.

С 1985 года, работая художником-монументалистом в системе Художественного Фонда Союза художников СССР, выполнял заказы по всей территории Советского Союза: в Азербайджане, Таджикистане, Белоруссии, Рязани, Москве, на Крайнем Севере.

Автор работает в жанрах портрета, натюрморта, тематической картины. Произведения художника находятся в частных коллекциях в городах России, Германии, Турции, Азербайджана, ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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