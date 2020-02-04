Завтра белгородцев ожидает мокрый снег и ветер

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:02:47+03:00

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5 февраля, как сообщают белгородские синоптики, на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью местам по области ожидается небольшой снег и туман. Днем местами пройдет сильный снег, на дорогах будет наблюдаться налипание мокрого снега. Ветер ночью переменных направлений, днем 6-11 м/с, днем его порывы могут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6º мороза, днем от 2º мороза до 3º тепла.

В областном центре синоптики обещают ночью 2-4º мороза, днем от 1º мороза до 1º тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU