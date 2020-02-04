4 Февр. 2020 2020-02-04T17:16:05+03:00

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В белгородской школе № 35 прошел необычный урок: за компьютеры вместе с учащимися 9-х классов сели представители старшего поколения, которого причисляют с такой почетной категории, как дети войны. Несмотря на то, что младшему из пришедших на встречу в этом году исполнятся 75 лет, эти люди все так же стремятся к познанию нового.

В белгородской школе №35 прошел урок компьютерной грамотности для детей войны.Фото: Ирина ТАРАСОВА

– У нас появился свой сайт и мы не намерены отставать от века, в котором живем, – говорил председатель Белгородской региональной общественной организации «Дети войны» Владимир Мартьянов. – Нам интересно не только учиться, но и общаться с молодыми людьми. А тут – такая прекрасная возможность совместить одно и другое…

В белгородской школе №35 прошел урок компьютерной грамотности для детей войны.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Встреча в белгородской школе № 35 стала возможна благодаря усилиям директора школы Татьяны Ракитянской, педагогов и, конечно, учеников 9-х классов. Первое знакомство с новым региональным сайтом дети войны и ученики школы провели вместе с секретарем комитета БРО ЛКСМ РФ, депутатом Белгородского городского совета Игорем Цевменко. Кстати, знакомством дело не ограничится. Для всех детей войны, кто пожелает дальше изучать глубины интернета, кто хочет идти в ногу со временем компьютеров и новых технологий, учеба будет обязательно продолжена. А сайт, уверены дети войны, поможет им в каждодневной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU