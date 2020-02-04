2020-02-04T16:13:20+03:00
Общество

Ботанический сад Белгородского университета пополнит коллекцию сирени

Планируется закупка и высадка нескольких сотен новых саженцев 100 сортов
Ирина ТАРАСОВА
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Ботсад Белгородского университета пополнит коллекцию сирени.Ботсад Белгородского университета пополнит коллекцию сирени.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Ботанический сад НИУ «БелГУ» приступил к реализации новых научных и инфраструктурных проектов региональной программы «Белгородская сирень». В частности, планируется закупка и высадка нескольких сотен новых саженцев 100 сортов. Будет продолжено проведение анализа видов и сортов сирени, которая растет в области. В 2020 году планируется провести не менее пяти тысяч анализов и создать коллекцию образцов ДНК сортовой сирени.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин поручил руководителям ботсада и ученым разработать план посадки растений на ближайшие годы с учетом предполагаемой востребованности новых сортов в регионе и за его пределами и обеспечения видового разнообразия.

– Надо обратить внимание на то, какие растения благотворно влияют на ту или иную категорию почв, в какой местности они лучше приживаются и приносят максимальную пользу окружающей среде и людям, - отметил Олег Николаевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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