Ботанический сад Белгородского университета пополнит коллекцию сирени
Ботанический сад НИУ «БелГУ» приступил к реализации новых научных и инфраструктурных проектов региональной программы «Белгородская сирень». В частности, планируется закупка и высадка нескольких сотен новых саженцев 100 сортов. Будет продолжено проведение анализа видов и сортов сирени, которая растет в области. В 2020 году планируется провести не менее пяти тысяч анализов и создать коллекцию образцов ДНК сортовой сирени.
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин поручил руководителям ботсада и ученым разработать план посадки растений на ближайшие годы с учетом предполагаемой востребованности новых сортов в регионе и за его пределами и обеспечения видового разнообразия.
– Надо обратить внимание на то, какие растения благотворно влияют на ту или иную категорию почв, в какой местности они лучше приживаются и приносят максимальную пользу окружающей среде и людям, - отметил Олег Николаевич.
ИСТОЧНИК KP.RU