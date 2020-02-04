Директор белгородского акционерного общества пыталась обмануть налоговиков на 5 миллионов рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:30:49+03:00

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Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из акционерных обществ, которая подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов рублей. Комплекс следственных действий, которые проводят следователи, направлены на установление всех обстоятельств преступления, установление других лиц, которые могут быть причастны к его совершению.

Как выяснилось в ходе следствия, с апреля и до конца июня 2018 года руководитель акционерного общества составила и утвердила для предоставления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы заведомо ложные сведения о размере налоговой базы по налогу на добавленную стоимость и размере налога, подлежащего вычету при исчислении НДС. Подозреваемая пыталась уклониться от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов рублей. Это составляет 90 процентов от подлежащих к уплате в бюджет налоговых сумм.

ИСТОЧНИК KP.RU