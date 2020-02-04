2020-02-04T14:38:07+03:00
Происшествия

Экс-полицейскому грозит срок за пьяное ДТП со смертельным исходом

В аварии погибла пассажирка автомобиля, которым управлял участковый
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 февраля около 23 часов 90 минут в районе села Зенино Вейделевского района. По предварительным данным, участковый уполномоченный местного ОМВД во внерабочее время, находясь за рулем служебной «Нивы» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина опрокинулась. В аварии погибла пассажирка – женщина 1983 года рождения.

- По данному факту назначена служебная проверка. Полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Уголовное дело бывшего сотрудника ОМВД расследуется в СК. За нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения со смертельным исходом он может лишиться свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор белгородского акционерного общества пыталась обмануть налоговиков на 5 миллионов рублей
Ботанический сад Белгородского университета пополнит коллекцию сирени
Экс-полицейскому грозит срок за пьяное ДТП со смертельным исходом
В Белгороде сменился руководитель «Белгорблагоустройства»
В Белгороде ко Дню Победы ветеранов наградят медалями и приведут в порядок памятники
Полиция сообщила, что найдена пропавшая в Белгороде 10-летняя девочка
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
В Белгороде ищут не вернувшуюся из школы 10-летнюю девочку
В Белгородской области полицейские проводят для школьников уроки правой грамотности
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оценили услугу переводов по бизнес-картам
Белгородские приставы взыскали материальный ущерб с виновницы ДТП
В Белгородской области задержали мужчину за повторную пьяную езду
В Белгород на фестиваль BelgorodMusicFest 2020 приедет Эмир Кустурица
В Белгороде произошло ДТП с участием трех автомобилей и столба
Премьера в белгородском выставочном зале «Родина»
В Борисовском районе Белгородчины стартовала Эстафета Великой Победы
Как в Старом Осколе изменится движение транспорта
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
На границе с Белгородской областью изъяты товары военного назначения
Волонтеры-медики Белгородского госуниверситета включились во всероссийскую акцию «Живи»
В Белгороде мать, задолжавшую алименты, отправили в колонию
В Грайворонском округе Белгородчины выявлены факты незаконного хранения наркотиков
В Короче Белгородской области наградили 35-летнего врача, вынесшего из огня парализованную старушку
Белгородцам с 1 февраля увеличили некоторые виды соцвыплат от Пенсионного фонда
В Белгороде пресечена деятельность группы, зарабатывающей на нелегальных мигрантах
За незаконное хранение наркотиков ракитянцу из Белгородской области грозит полтора года колонии
Жителей села Красный Куток Белгородчины приняли узкопрофильные врачи