Экс-полицейскому грозит срок за пьяное ДТП со смертельным исходом

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:38:07+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 февраля около 23 часов 90 минут в районе села Зенино Вейделевского района. По предварительным данным, участковый уполномоченный местного ОМВД во внерабочее время, находясь за рулем служебной «Нивы» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина опрокинулась. В аварии погибла пассажирка – женщина 1983 года рождения.

- По данному факту назначена служебная проверка. Полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Уголовное дело бывшего сотрудника ОМВД расследуется в СК. За нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения со смертельным исходом он может лишиться свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU