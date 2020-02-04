2020-02-04T12:55:05+03:00
Общество

В Белгороде ко Дню Победы ветеранов наградят медалями и приведут в порядок памятники

Тем, кто не сможет принять участие в торжествах, медали вручат на дому
Ирина ТАРАСОВА
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Белгороде ко Дню Победы ветеранов наградят медалями и приведут в порядок памятники.Белгороде ко Дню Победы ветеранов наградят медалями и приведут в порядок памятники.Фото: "КП" Архив
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Как сообщил заместитель главы администрации Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Мухартов, в городе ведется подготовка к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание будет уделено ветеранам. Их наградят медалями «75 лет в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и «За заслуги перед городом Белгородом». Тем, кто не сможет принять участие в торжествах, медали вручат на дому. Также празднование включает в себя социально-значимые, культурные, спортивно-массовые мероприятия, приведение в порядок мест массового захоронения и объектов увековечения памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной.

Андрей Мухартов подчеркнул, что все памятники в настоящее время находятся в хорошем состоянии и требуют только косметического ремонта, который будет выполнен. При этом мэр города Юрий Галдун заметил, что не только памятники должны быть приведены в порядок, но и весь областной центр. Белгород – город воинской славы и будет принимать участие во всех значимых мероприятиях во время празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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