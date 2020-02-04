2020-02-04T14:01:22+03:00
Общество

В Белгороде сменился руководитель «Белгорблагоустройства»

Генеральным директором вновь назначен Андрей Бубело
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде сменился руководитель «Белгорблагоустройства».В Белгороде сменился руководитель «Белгорблагоустройства».Фото: "КП" Архив
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3 февраля мэр Белгорода Юрий Галдун на оперативном совещании представил нового-старого руководителя муниципального бюджетного учреждения «Управление Белгорблагоустройство» Андрея Бубело. Известно, что чиновник уже занимал эту должность в течение года при мэре Константине Полежаеве. А после ухода Полежаева руководил Западным округом Белгорода.

Какую должность займет Виктор Гордиенко, которого сменил Андрей Бубело, пока остается неизвестным. Он дважды был руководителем «Белгорблагоустройства» и также возглавлял Западный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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