Полиция сообщила, что найдена пропавшая в Белгороде 10-летняя девочка

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:10:08+03:00

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Напомним, 3 февраля в полицию Белгорода поступило сообщение о том, что 10-летняя девочка не вернулась из школы домой. В поисках ребенка были задействованы сотрудники органов внутренних лет, региональный отряд «Лиза Алерт» и представители общественности. Информацию о розыске ребенка разместили СМИ и администраторы популярных интернет-сообществ. Проверку по факту безвестного исчезновения школьницы начал Следственный комитет.

К счастью, история закончилась благополучно. В полдень 4 февраля УМВД региона сообщило о том, что местонахождение юной белгородки установлено. Подробностей о том, где она находилась, пока нет. В ведомстве уточнили, что жизни девочки ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU