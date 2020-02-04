Полиция сообщила, что найдена пропавшая в Белгороде 10-летняя девочка
Напомним, 3 февраля в полицию Белгорода поступило сообщение о том, что 10-летняя девочка не вернулась из школы домой. В поисках ребенка были задействованы сотрудники органов внутренних лет, региональный отряд «Лиза Алерт» и представители общественности. Информацию о розыске ребенка разместили СМИ и администраторы популярных интернет-сообществ. Проверку по факту безвестного исчезновения школьницы начал Следственный комитет.
К счастью, история закончилась благополучно. В полдень 4 февраля УМВД региона сообщило о том, что местонахождение юной белгородки установлено. Подробностей о том, где она находилась, пока нет. В ведомстве уточнили, что жизни девочки ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU