В Белгороде ищут не вернувшуюся из школы 10-летнюю девочку

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:11:49+03:00

Всех, кому что-либо известно о Дарье Спиваковой, просят сообщить информацию в полицию или региональный Следком

Изменить размер текста: A A

В Белгороде разыскивают пропавшую без вести 10-летнюю девочку. По данным пресс-службы УМВД региона, она 3 февраля не вернулась из школы домой. О том, где она находится, до сих пор ничего не известно.

Поисковые мероприятия проводят полицейские и региональный отряд «Лиза Алерт». По факту безвестного исчезновения ребенка проверку начал Следственный комитет.

- Следователями осмотрено место проживания подростка, совместно с сотрудниками полиции изучаются условия жизни. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе регионального Следкома.

Ее приметы: на вид 10-11 лет, рост 138-140 см, худощавого телосложения, русые волосы до лопаток.

Была одета в темно-синий пуховик с разноцветными точками, серую вязаную шапку, серо-черные колготки с изображение кота на коленях, дутые сапоги темно-синего цвета. При себе у школьницы были рюкзак розового цвета и фиолетовая сумка для сменной обуви.

Всех, кому что-то известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию в полицию или Следственный комитет по телефонам: 8 (4722) 31-22-02, 31-10-28, «02» или 8-910-369-94-37.

ИСТОЧНИК KP.RU