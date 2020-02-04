В Белгородской области полицейские проводят для школьников уроки правой грамотности

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:02:07+03:00

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В Белгородской области в рамках работы по правовому просвещению детей и подростков сотрудники полиции на постоянной основе проводят в образовательных учреждениях тематические занятия. Школьникам, учащимся вузов и ссузов рассказывают об ответственности за совершение преступлений и различных правонарушений. Особое внимание уделяется вопросам профилактики экстремизма и терроризма. Для наглядности ребятам демонстрируют социальные ролики и документальные фильмы, рассказывающие о трагедии в Беслане и других трагических последствиях противоправной деятельности.

Подростков также обучают интернет-безопасности. Ребятам рассказывают о том, какие ловушки в сети расставляют мошенников, и как не попасть под влияние опасных сообществ. В пресс-службе УМВД региона отметили, что подросткам рекомендуют не размещать в виртуальном пространстве персональные данные, не вступать в диалог с незнакомцами и обладателями фейковых страничек, а также познакомить с друзьями по переписке своих родителей. Внимание юных жителей региона обращают и на то, что грамотный интернет-пользователь должен следить за контентом на своей страничке. Ведь публикация запрещенной информации грозит обернуться серьезными неприятностями – от постановки на учет до уголовной ответственности. К примеру, в прошлом году 27-летний житель Белгорода, разместивший в одной из соцсетей аудиозапись, включенную в Федеральный список экстремистских материалов, был привлечен к административной ответственности. Правонарушитель получил пять суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU