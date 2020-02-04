Белгородские приставы взыскали материальный ущерб с виновницы ДТП

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:31:19+03:00

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Белгородские судебные приставы взыскали материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. Потерпевшая обратилась в суд о возмещении стоимости ремонта автомобиля, расходов на оплату услуг независимого эксперта и судебных расходов. Суд удовлетворил ее требования и обязал жительницу села Никольское выплатить 140 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Белгородский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Но женщина добровольно не оплатила долг. Тогда судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на ее банковские счета и вынес постановление об ограничении в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Кроме этого, за игнорирование требования о явке к судебному приставу-исполнителю, ее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» и назначили штраф в размере 1 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства было установлено, что за должницей зарегистрирован автомобиль «KIA Sorento». Судебный пристав-исполнитель вручил ей требование о предоставлении автомобиля для наложения ареста.

Эта мера побудила оплатить задолженность по исполнительному производству, а также исполнительский сбор в размере 9,8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU