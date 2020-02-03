В Белгородской области задержали мужчину за повторную пьяную езду

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:28:54+03:00

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Ночью 1 февраля на одной из улиц Старого Оскола сотрудники полиции заметили автомобиль «Лада Гранта», водитель которого, увидев экипаж ДПС, резко остановился и вышел из машины. 28-летний житель Губкина явно был пьян, однако от медосвидетельствования отказался. Нетрезвый автомобилист уверял стражей порядка в том, что он пешеход и идет в Старый Оскол, чтобы сделать предложение своей даме сердца.

Как оказалось, мужчина в прошлом году уже дважды привлекался к ответсвтенности за езду в нетрезвом виде. Суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 3 года 8 месяцев, а также приговорил к штрафу в 60 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Нарушителю может лишиться свободы на срок до двух лет. В отношении автомобилиста также составлен административный материл за управление транспортным средством без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU