2020-02-03T18:28:54+03:00
Общество

В Белгородской области задержали мужчину за повторную пьяную езду

Водитель пытался убедить полицейских, что он пешеход
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Ночью 1 февраля на одной из улиц Старого Оскола сотрудники полиции заметили автомобиль «Лада Гранта», водитель которого, увидев экипаж ДПС, резко остановился и вышел из машины. 28-летний житель Губкина явно был пьян, однако от медосвидетельствования отказался. Нетрезвый автомобилист уверял стражей порядка в том, что он пешеход и идет в Старый Оскол, чтобы сделать предложение своей даме сердца.

Как оказалось, мужчина в прошлом году уже дважды привлекался к ответсвтенности за езду в нетрезвом виде. Суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 3 года 8 месяцев, а также приговорил к штрафу в 60 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Нарушителю может лишиться свободы на срок до двух лет. В отношении автомобилиста также составлен административный материл за управление транспортным средством без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области задержали мужчину за повторную пьяную езду
В Белгород на фестиваль BelgorodMusicFest 2020 приедет Эмир Кустурица
В Белгороде произошло ДТП с участием трех автомобилей и столба
Премьера в белгородском выставочном зале «Родина»
В Борисовском районе Белгородчины стартовала Эстафета Великой Победы
Как в Старом Осколе изменится движение транспорта
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
На границе с Белгородской областью изъяты товары военного назначения
Волонтеры-медики Белгородского госуниверситета включились во всероссийскую акцию «Живи»
В Белгороде мать, задолжавшую алименты, отправили в колонию
В Грайворонском округе Белгородчины выявлены факты незаконного хранения наркотиков
В Короче Белгородской области наградили 35-летнего врача, вынесшего из огня парализованную старушку
Белгородцам с 1 февраля увеличили некоторые виды соцвыплат от Пенсионного фонда
В Белгороде пресечена деятельность группы, зарабатывающей на нелегальных мигрантах
За незаконное хранение наркотиков ракитянцу из Белгородской области грозит полтора года колонии
Жителей села Красный Куток Белгородчины приняли узкопрофильные врачи