В Белгород на фестиваль BelgorodMusicFest 2020 приедет Эмир Кустурица

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:15:27+03:00

Кадр из фильма "Вдова с острова Сен-Пьер" (2000). Жюльетт Бинош и Эмир Кустурица.

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На фестиваль BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлев и друзья», который пройдет в Белгороде с 29 февраля по 7 марта, приедет звезда с мировым именем Эмир Кустурица. Его сольный концерт на сцене Белгородской государственной филармонии завершит 4-й день музыкального фестиваля..

На сцене филармонии будут выступать музыкальные звезды мировой величины. А откроет BelgorodMusicFest 2020 29 февраля Бореслав Струлев, а также Хесус Леон (тенор, Австрия), Александр Фитерштейн (кларнет, США), Ансамбль HIDE-HIDE из Японии, симфонический оркестр Белгородской филармонии.

4 марта – второй день фестиваля. На сцене белгородцы и гости города увидят музыкально-комедийный спектакль ShowDuet (Франция) в составе Натали Мираветт (фортепиано) и Лоран Цираде (виолончель). 5 марта Мастерская театральных ремесел Андрея Щукина представит музыкальную комедию по пьесе Шекспира «Бесплодные усилия любви».

ИСТОЧНИК KP.RU