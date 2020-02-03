2020-02-03T17:49:08+03:00
Происшествия

В Белгороде произошло ДТП с участием трех автомобилей и столба

В результате аварии два человека получили травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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По предварительной информации, сегодня днем, 3 февраля, водитель автомобиля «Ваз 2115», следуя по улице Ботаническая в направлении Кашарского проезда, решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с «Хендай Солярис», за рулем которого был 28-летний водитель, а затем – и со «Шкодой Октавия», которой управлял 54-летний мужчина. На этом полоса неудач горе-автомобилиста не закончились – он врезался в опору искусственного освещения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в результате автоаварии 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и его 38-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавших доставили в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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