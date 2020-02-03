Премьера в белгородском выставочном зале «Родина»

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:08:32+03:00

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«По стопам голландской живописи» - такое название носит экспозиция из 17 живописных и графических работ молодого художника. Жанр «Натюрморт» и пристально изучаемое Романом голландское искусство вдохновили его на создание собственной серии произведений.

Насколько удачным получился эксперимент – покажет реакция публики. Заметим, что автор достаточно молод и по возрасту, и по творческому стажу. Занятия живописью сопровождают 25-летнего уроженца Курска всю жизнь. Он окончил 5-ти летний курс изобразительного искусства в Детской школе искусств г. Обоянь, затем обучался в педагогическом колледже по специальности «учитель изобразительного искусства и черчения». Сегодня Роман - студент Курского госуниверситета.

Как признается сам Иванов, желание стать художником появилось в детстве. С тех пор он упорно движется к исполнению своих творческих мечтаний. Оценить первые шаги начинающего мастера белгородцы смогут, посетив выставочный зал «Родина» вплоть до 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU