2020-02-03T16:45:48+03:00
Общество

В Борисовском районе Белгородчины стартовала Эстафета Великой Победы

Подрастающее поколение своим творчеством отдаст дань памяти героям
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации Борисовского районаФото: Пресс-служба администрации Борисовского района
Изменить размер текста:

Эстафета проводится в соответствии с планом районных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее цель, подчеркивают в администрации, вовлечение подрастающего поколения в процесс сохранения и укрепления исторической памяти о воинском и трудовом подвиге нашего народа.

Торжественное открытие мероприятия прошло на базе Борисовской школы, носящей имя героического земляка, летчика А.М.Рудого. К ребятам приехало много гостей, включая и самых почетных: представителей районного Совета ветеранов. Школьники представили литературную композицию, посвященную памятной дате.

Эстафету Великой Победы примут все общеобразовательные учреждения района согласно установленному графику. А завершится она непосредственно накануне Дня Победы большим праздничным фестивалем в Борисовском Центре молодежи 7 мая 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области задержали мужчину за повторную пьяную езду
В Белгород на фестиваль BelgorodMusicFest 2020 приедет Эмир Кустурица
В Белгороде произошло ДТП с участием трех автомобилей и столба
Премьера в белгородском выставочном зале «Родина»
В Борисовском районе Белгородчины стартовала Эстафета Великой Победы
Как в Старом Осколе изменится движение транспорта
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
На границе с Белгородской областью изъяты товары военного назначения
Волонтеры-медики Белгородского госуниверситета включились во всероссийскую акцию «Живи»
В Белгороде мать, задолжавшую алименты, отправили в колонию
В Грайворонском округе Белгородчины выявлены факты незаконного хранения наркотиков
В Короче Белгородской области наградили 35-летнего врача, вынесшего из огня парализованную старушку
Белгородцам с 1 февраля увеличили некоторые виды соцвыплат от Пенсионного фонда
В Белгороде пресечена деятельность группы, зарабатывающей на нелегальных мигрантах
За незаконное хранение наркотиков ракитянцу из Белгородской области грозит полтора года колонии
Жителей села Красный Куток Белгородчины приняли узкопрофильные врачи