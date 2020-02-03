В Борисовском районе Белгородчины стартовала Эстафета Великой Победы

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:45:48+03:00

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Эстафета проводится в соответствии с планом районных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее цель, подчеркивают в администрации, вовлечение подрастающего поколения в процесс сохранения и укрепления исторической памяти о воинском и трудовом подвиге нашего народа.

Торжественное открытие мероприятия прошло на базе Борисовской школы, носящей имя героического земляка, летчика А.М.Рудого. К ребятам приехало много гостей, включая и самых почетных: представителей районного Совета ветеранов. Школьники представили литературную композицию, посвященную памятной дате.

Эстафету Великой Победы примут все общеобразовательные учреждения района согласно установленному графику. А завершится она непосредственно накануне Дня Победы большим праздничным фестивалем в Борисовском Центре молодежи 7 мая 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU