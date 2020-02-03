2020-02-03T15:37:20+03:00
Общество

Как в Старом Осколе изменится движение транспорта

Изменения связаны с мероприятиями в честь дня освобождения города
Ирина ТАРАСОВА
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Как в Старом Осколе изменится движение транспорта. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаКак в Старом Осколе изменится движение транспорта. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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5 февраля с 10.30 до 11.30 в связи с прекращением движения автотранспорта на участке улицы Ленина от пересечения с улицей Революционная до пересечения с улицей Мира будут внесены изменения в схемы движения маршрутов пассажирского транспорта. Изменения связаны с проведением шествия и торжественного митинга, посвященного 77-й годовщине освобождения Старого Оскола от фашистских захватчиков.

Маршруты № 2, 2А, 10, 103, 103А в прямом и обратном направлениях будут следовать через улицы Пролетарскую, Хмелева, Ленина. Исключены остановки: «Почта», «Мясокомбинат», «Медколледж». Добавлены остановки: «Школа № 8», «Ездоцкий Центр», «Ездоцкая Церковь», «Цветочная», «Ветлечебница», «Стадион им. Ватутина».

Маршрут № 13 в прямом и обратном направлениях будет следовать через улицы Пролетарскую, Хмелева. Исключены остановки: «Почта», «Мясокомбинат», «Медколледж», «Цветочная», «Ветлечебница», «Стадион им. Ватутина». Добавлены остановки: «Школа № 8», «Ездоцкий Центр», «Ездоцкая Церковь».

Маршрут № 14 в направлении от улицы Летная до Автовокзала будет следовать через Пролетарскую. Исключены остановки: «Почта», «Мясокомбинат». Добавлена остановка - «Военкомат».

Пригородный маршрут № 152 рейс на 10.10 будет следовать по улице Ленина от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Хмелева и далее по Пролетарской. Из пути следования исключены остановки: «Медколледж» и «Мясокомбинат», добавлены остановки: «Стадион им. Ватутина», «Ветлечебница», «Цветочная улица», «Ездоцкая церковь», «Ездоцкий магазин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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