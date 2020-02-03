2020-02-03T12:10:18+03:00
Общество

На границе с Белгородской областью изъяты товары военного назначения

Изделия, относящиеся к военной технике, переданы для проведения экспертизы
Ирина ТАРАСОВА
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На границе с Белгородской областью изъяты товары военного назначения.На границе с Белгородской областью изъяты товары военного назначения.Фото: "КП" Архив
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В конце января 2020 года Белгородской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…) в отношении неустановленного лица по факту незаконного перемещения через государственную границу с территории Украины изделий, относящихся к военной технике – «пульты управления ПУ-175-2С» – 5 шт. Указанные изделия были выявлены пограничниками в Шебекинском районе Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы в автомобиле «УАЗ-452» 31 региона, под управлением гражданина России и переданы в Белгородскую таможню для проведения экспертизы.

Руководство Управления призывает граждан соблюдать установленный порядок перемещения грузов, товаров и животных через государственную границу, нарушение которого ведет к ответственности и обращается к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону Пограничного управления: (4722) 508-515.

ИСТОЧНИК KP.RU

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