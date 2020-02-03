2020-02-03T11:10:53+03:00
Общество

Волонтеры-медики Белгородского госуниверситета включились во всероссийскую акцию «Живи»

Акция проводит в тридцати восьми регионах России
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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В рамках акции «Живи», которая проходит в 38 российских регионах, представители медицинского сообщества проводят открытые лекции по повышению компетенции добровольцев и популяризации донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клетках. В студенческом офисе НИУ «БелГУ» состоялось просветительское мероприятие в формате открытого диалога «Просто о сложном: донорство костного мозга». В нем приняли участи волонтеры-медики и ведущего специалиста ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России Александры Ахремцовой.

Александра Ахремцовой рассказала о том, что такое донорство, трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и что нужно для того, чтобы стать донором. В ходе мероприятия слушатели узнали о том, кому поможет сдача костного мозга, какие существуют мифы об этом виде донорства и из чего состоит процедура сбора стволовых клеток.

Также представитель минздрава России ответила на вопросы студентов и сообщила о планируемом заключении соглашения между Центром гематологии минздрава РФ и Центром крови Белгородской области, который имеет возможности брать образцы на типирование у всех желающих войти в регистр доноров костного мозга.

Встреча была организована при содействии департамента здравоохранения Белгородской области. Инициатором и одним из организаторов мероприятия, прошедшего на базе НИУ «БелГУ», стал студент медицинского института, координатор направления «Популяризация кадрового донорства» Иван Михайленко. Волонтёры-медики не только проявили желание оказывать помощь в популяризации этого направления, но и самими стать донорами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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