2020-02-03T09:31:09+03:00
Общество

В Белгороде мать, задолжавшую алименты, отправили в колонию

Женщину заключили под стражу в зале суда
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде мать, задолжавшую алименты, отправили в колонию.В Белгороде мать, задолжавшую алименты, отправили в колонию.Фото: "КП" Архив
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Жительница поселка Северный Белгорода задолжала несовершеннолетней дочери алименты. Теперь ближайшие 5 лет горе-мать проведет в колонии общего режима. Под стражу ее взяли прямо в зале суда.

Безответственное отношение и асоциальный образ жизни привели к тому, что женщину ограничили в правах на ребенка. Ее несовершеннолетняя дочь стала проживать с бабушкой. Материально девочке мать не помогала, о своем родительском долге забыла. Образовалась задолженность по алиментам в размере 60 тысяч рублей.

На приеме у судебного пристава-исполнителя должница рассказала, что официально не работает, перебивается случайными заработками и поэтому не помогает дочери. За неуплату алиментов свыше 2 месяцев должницу привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Кроме этого, было установлено, что женщина осуждена к лишению свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста и состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Белгородской области. О том, что должница ограничена в правах на ребенка, судебные приставы незамедлительно проинформировали УФСИН России по Белгородской области.

Суд, рассмотрев материалы административного дела, назначил ей наказание в виде отработки 50 часов обязательных работ. А затем ее дело направили для рассмотрения вопроса об отмене отсрочки отбывания наказания.

Суд удовлетворил представление об отмене отсрочки отбывания наказания и направил женщину на 5 лет в исправительную колонию общего режима. Под стражу ее взяли в зале суда

ИСТОЧНИК KP.RU

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