2020-02-02T18:18:38+03:00
Происшествия

В Грайворонском округе Белгородчины выявлены факты незаконного хранения наркотиков

Из незаконного оборота изъято 563 грамма марихуаны
Ирина ТАРАСОВА
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В Грайворонском округе выявлены факты незаконного хранения наркотиков. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округаВ Грайворонском округе выявлены факты незаконного хранения наркотиков. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа
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Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные ОМВД России по Грайворонскому городскому округу выявили два факта незаконного хранения наркотических средств. Всего из незаконного оборота изъято 563 грамма марихуаны и частей растений конопли.

Так, 43-летний сельский житель хранил коробки с наркотическим средством на чердаке дома. У второго подозреваемого - 27 летнего мужчины пакеты с подозрительным содержимым обнаружили в доме и хозпостройке.

Следственным отделением ОМВД России по Грайворонскому городскому округу в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере). Любителям марихуаны светит от трех до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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