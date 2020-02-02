2020-02-02T14:26:28+03:00
Общество

В Короче Белгородской области наградили 35-летнего врача, вынесшего из огня парализованную старушку

Ему вручили медаль «За содружество во имя спасения»
Ирина ТАРАСОВА
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В Короче Белгородской области наградили 35-летнего врача, вынесшего из огня парализованную старушку.В Короче Белгородской области наградили 35-летнего врача, вынесшего из огня парализованную старушку.Фото: "КП" Архив
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Врач-терапевт Роман Череватенко, который весной 2019 года вынес парализованную женщину из горящей квартиры, получил заслуженную награду. Ему вручили медаль «За содружество во имя спасения».

Весной в Корочанском районе случился пожар: в квартире на первом этаже у 79-летней женщины-инвалида загорелся холодильник. В этом же подъезде находился 35-летний мануальный терапевт из областной клинической больницы Роман Череватенко. Он приехал к знакомым в гости. Мужчина побежал к беспомощной старушке в квартиру на помощь и вынес ее из огня.

Сам герой считает, что на его месте так поступил бы каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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