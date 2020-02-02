Белгородцам с 1 февраля увеличили некоторые виды соцвыплат от Пенсионного фонда

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:23:42+03:00

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Как сообщает администрация Вейделевского района, с 1 февраля увеличились некоторые виды соцвыплат от Пенсионного фонда. Прежде всего, на 3% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие лица.

На 3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1 155,06 рубля в месяц. Перечень социальных услуг после индексации будет выглядеть следующим образом: предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц). Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 рубля в месяц). Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).

Помимо этого, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты с нового месяца составит 6 124,86 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU