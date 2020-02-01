В Белгороде пресечена деятельность группы, зарабатывающей на нелегальных мигрантах

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:21:38+03:00

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Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, члены которой оказывали содействие гражданам Украины и Узбекистана в незаконном пересечении государственной границы РФ, а также обеспечивали их незаконное нахождение на территории России.

Следствием установлено, что граждане РФ Б., 1969 г.р., Ч., 1968 г.р. и гражданин Азербайджана Г., 1987 г.р. вовлекали в преступную деятельность граждан – выходцев из стран СНГ.В их обязанности входил поиск на территории Москвы иностранных граждан, у которых истекал срок пребывания в России. Посредники преступной схемы собирали деньги и ксерокопии паспортов иностранцев. Затем их передавали в правоохранительные органы для изготовления миграционных карт с отметками о пересечении государственной границы РФ.

Приговором Белгородского районного суда граждане Б., Ч., Г. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России УК России. Они приговорены к различным срокам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU